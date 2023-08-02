النائب مصطفي سالم: يجب طرح صكوك طويلة الأجل لشركات العاصمة الإدارية

قال النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الموازنة العامة للدولة لا تتحمل قيمة الديون كاملة، مضيفًا أن هناك 110 مليارات دولار ديون على مصر منها ديون خارجية بالدولار، وديون داخلية بالجنيه المصري.

جاء ذلك خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول قضايا المحور الاقتصادي في الحوار الوطني، لمناقشة قضية «الدين العام.. مخاطر وتوصيات».

سالم: يجب تحسين منظومة الضرائب

وأضاف أنه يجب على البرلمان قبل أن يوافق للحكومة على القروض أن يضع طريقة الاستغلال الأمثل للقروض والمنح حتى يتم استغلالها بشكل كامل يحقق الغرض منه، مشيرًا إلى أنه على الحكومة أن تضع حوافز للمستثمرين حتى نستطيع جذب الاستثمار، وكذلك يجب على لجنة القروض عدم الموافقة على أي قرض إلا في حالتين أن يكون هناك مشروع قومي لابد من تنفيذه أو مشروع يحقق أرباح ويسدد مصروفاته.

وأشار إلى أننا طالبنا بتقدير قيمة الأصول ووجدنا أن العائد منها لا يتعدى 3 من ألف من قيمتها وهناك قروض ومنح لم تستغل ولا نستطيع أن نلوم البرلمان على موافقته على المشروعات لأن التطبيق من الحكومة يتم بشكل خاطئ.

وأوصى وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بضرورة طرح صكوك طويلة الأجل لشركات العاصمة الإدارية ومدينة العلمين وتحسين منظومة الضرائب بشكل شامل.

مطالبة شركات السياحة بكشف نشاط شهري

وأشار إلى ضرورة مطالبة شركات السياحة بكشف نشاط شهري وبما يثبت توريده داخل البنوك فمعظم إيراد الشركات السياحية يتجه إلى الخارج فالشركات لديها حسابات في بنوك أجنبية، كذلك ضرورة الاهتمام بالصناعة لأنها ستوفر ما ينفق في الاستيراد، وتحسن مستوي المعيشة، ويجب أن يكون لدينا خطة ورؤيا للتعامل مع مشكلة الدين الخارجي.

أدار الحوار خلال الصالون أحمد مبارك، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الجلسة الأولى من الصالون؛ النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، د. مدحت نافع الخبير الاقتصادي، النائب أكمل نجاتي أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ عن التنسيقية، محمد أبو النجا عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فيما يشارك في الجلسة الثانية، النائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدكتور رابح رتيب بسطا، نائب رئيس حزب مصر بلدي، مونيكا وليم، مساعد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب الجيل، محمود حسن غانم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني