متحدث مجلس النواب الليبي: فرق الإنقاذ تواصل جهودها لانتشال أي ناجين

قال عبدالله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، إن كل الليبيين قد توحدوا لمواجهة تداعيات الكارثة التي لحقت بالبلاد هذا الأسبوع، نتيجة العاصفة دانيال، التي ضربت مناطق شرق ليبيا الاثنين الماضي، دون النظر الى أي انقسامات أو خلافات سابقة، حيث سارع الجميع بمد يد العون لإخوانهم المتضررين في المناطق المنكوبة، خاصةً في مدينة درنة، التي سجلت وحدها سقوط أكثر من 5 آلاف قتيل، بالإضافة إلى فقدان نحو 10 آلاف آخرين.

المصاب جلل ونعمل على تجنب كارثة بيئية

وأضاف «بليحق» في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، قائلاً: «المصاب جلل، ولكن قدر الله وما شاء فعل، ويجب أن نتعامل مع هذه الأزمة بكل جدية، وأن نعمل جاهدين على انتشال أي ناجين فى هذه المناطق، وتجنب حدوث كارثة بيئية، لا قدر الله، قد تتسبب في انتشار الأمراض والأوبئة».

وتابع المتحدث باسم مجلس النواب الليبي: «نعمل على معالجة الأزمة، وتقديم الرعاية الطبية لكل المصابين، سواء على المستوى الجسدي أو النفسي»، لافتاً إلى أن الأزمة تركت أمراضاً نفسية لدى العديد من المواطنين، خاصةً الذين فقدوا عائلاتهم بالكامل، واصفاً الأمر بأنه «كارثة تعتصر لها القلوب».

الآلاف بلا مأوى يحتاجون إلى رعاية

واستكمل أن الكارثة تسببت في تشريد الآلاف، الذين أصبحوا بلا مأوى، ويحتاجون إلى رعاية وإلى سكن، وأضاف: «هناك أولويات، ابتداءً من العثور على الناجين، إلى تقديم كامل الرعاية لكل المتضررين، لنتجاوز معاً هذه المحنة التي ابتلينا بها».

وطلب مجلس النواب اليوم الحكومة بتقديم تقرير يتضمن كافة الإجراءات التي اتخذت من قبل حتى حدوث الكارثة، كما طلب من النائب العام فتح تحقيق مفصل حول أسباب هذه الكارثة، وتحديد أوجه التقصير إن وجدت، ومحاسبة المقصرين.