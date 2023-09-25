توقيع الكشف الطبي على 1972 حالة بقافلة مجانية بأسوان

أطلقت مديرية الشؤون الصحية في محافظة أسوان عددا من القوافل طبية وعلاجية مجانية، لخدمة الفئات الأكثر احتياجًا في المناطق النائية، لا سيما القرى المدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

إقبال كبير من المواطنين على القوافل الطبية

وشهدت منطقة الخزان في غرب أسوان، بالإضافة إلى قرية وادي خريت التابعة لمركز نصر النوبة، إقبالًا كبيرًا من المواطنين على القوافل الطبية، التي استمرت لتقديم خدماتها لمدة يومين في كل منطقة وقرية.

تقديم الخدمات الطبية لـ1972 مواطنا بأسوان

من جهته أكد الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن القوافل الطبية تمكنت من تقديم الكشوف الطبية والعلاج المجاني لـ 1972 مواطنًا ومواطنة، لافتا إلى أن كل قافلة ضمت مجموعة من الخدمات العلاجية في مختلف التخصصات، بالإضافة إلى إجراء التحاليل الطبية وعقد ندوات توعوية للأهالي، تحت إشراف الدكتور طارق صبح، منسق القوافل العلاجية المتنقلة في المديرية.

في سياق آخر، استكمل اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، جولاته الصباحية اليومية، التي تنطلق يوميًا من الساعة 7 صباحًا، بالتزامن مع تنظيم حملة شاملة للنظافة العامة ورفع المخالفات والتعديات لليوم السادس على التوالي.