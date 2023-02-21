مشاريع «حياة كريمة» تتألق في قرى أسوان.. نسب تنفيذ تصل لـ100%

شهدت قرى محافظة أسوان العديد من التطورات في الآونة الأخيرة، حيث أنشأت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» العديد من المشروعات الخدمية في القطاعات المختلفة، وذلك من أجل التخفيف عن كاهل المواطن المصري البسيط في القرى والنجوع الأكثر احتياجا والمحافظات الحدودية.

مشروعات خدمية ومشروعات في قطاع الشباب والرياضة

تنوعت المشاريع بين الإسكان وأسواق ومواقف سيارات حضارية وتوصيل شبكات الغاز الطبيعى للمنازل، وإنشاء مدارس جديدة وتطوير مدارس أخرى، وإنشاء مستشفيات حديثة، وكذلك تدشين محطات مياه شرب ومحطات صرف صحي ومشروعات خدمية وغيرها، وقد وصلت مشاريع المبادرة إلى 1231 مشروعا في قرى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة، وقد بلغت تكلفة تلك المشاريع إلى حوالي 26.8 مليار جنيه بمختلف قطاعات العمل.

وفي قرية إدفو، عملت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على تأسيس مشاريع خدمية وفي قطاع الشباب والرياضة وغيرها، حيث بالإضافة لمشروعات إنشاء المجمع الزراعى والمجمع الخدمى، ومشروع إنشاء مجمع الخدمات الحكومية يأتي ضمن 31 مجمع على مستوى المحافظة، ويضم المجمع مكاتب خدمات للإدارة المحلية والتضامن الإجتماعى والتموين والسجل المدنى والشهر العقارى ومركز تكنولوجي، وأيضا مشروع مجمع الخدمات الزراعية، ضمن 31 مجمع ويشمل وحدة بيطرية وجمعية زراعية وإرشاد زراعي ومخزن للأسمدة.

مشاريع بنسب تنفيذ 100%

وبعض المشاريع وصلت نسبة تنفيذها إلى 100%، من ضمنهم تطوير مدرسة البحيرة الإبتدائية، وإنشاء وحدة طب الأسرة بالفوزة، ومركز شباب الملحه، كما عملت مبادرة «حياة كريمة» على إنشاء محطة الصرف الصحي، والتي وصلت نسبة تنفيذها إلى 97%، بالإضافة إلى، ولم تنتهي مشاريع المبادرة إلى هذا الحد، فعملت المبادرة على إنشاء لوحة توزيع كهرباء البحيرة،ولوحة توزيع كهرباء النزل بنسبة 95 % لكل منهما، أيضاً مشروع إنشاء السوق الأسبوعى بالفوزة بنسبة 55 %، بجانب مشروع إحلال وتجديد مركز شباب الفوزة بنسبة 85%.