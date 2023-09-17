«تضامن أسوان» توزع اللحوم على الأسر الأكثر احتاجيا في 8 قرى

نفذت مديرية التضامن الاجتماعي في أسوان، بالتعاون مع جمعية الأورمان، مبادرة لتوزيع كمية كبيرة من اللحوم على الأسر المحتاجة والمستحقة في 8 قرى، استجابة لتوجيهات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان.

من جانبه أكد محمد يوسف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسوان، أن التوزيع تم بهدف إضفاء البهجة وتخفيف العبء عن الأسر المحتاجة والمستحقة للرعاية.

وأشار إلى أن القرى المستفيدة من المبادرة هي «الغنيمية والزنيقة والقنادلة والرديسية والرتاج والفوزة وخور الزق والطوناب» التابعة لمركز إدفو.

وصرح اللواء ممدوح شعبان، المدير العام لجمعية الأورمان، أن عملية توزيع اللحوم تتم بالتعاون مع الجمعيات المشهرة وبالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.

بحوث لضمان الاستحقاق تجريها مديرية التضامن بأسوان

وتجري المبادرة بحوث اجتماعية على مستوى الإدارات الاجتماعية في المراكز والقرى، وبناءً على قوائم الاستحقاق لضمان وصول الدعم إلى المستحقين وحماية حقوقهم.

المبادرة تستهدف الأسر الأكثر احتياجا

وأضاف شعبان، أن توزيع اللحوم يأتي كجزء من جهود جمعية الأورمان المستمرة لصالح الأسر الأكثر احتياجًا في القرى الفقيرة بمحافظة أسوان.

وتشمل هذه الجهود توزيع مساعدات موسمية وتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى إعادة إعمار المنازل المتهالكة من خلال ترميم الجدران وعمل الأسقف والمحارة والسباكة والأرضيات، وتوفير مياه الشرب النقية والكهرباء بشكل مجاني.

وتعد جمعية الأورمان، واحدة من أبرز الجمعيات الخيرية في مصر، حيث تهدف إلى خدمة فئات المجتمع المصري المحتاجة دون أي تمييز، وتقوم بتنفيذ مبادرات مختلفة مثل توزيع اللحوم في أعياد الأضاحي، وتوزيع سلات رمضان، وتوزيع بطانيات الشتاء، والمشاركة في فعاليات يوم اليتيم.

دور مديرية التضامن بأسوان

وتعكس هذه المبادرات التزام جمعية الأورمان ومديرية التضامن الاجتماعي، بتقديم المساعدة والدعم للفئات المحتاجة في المجتمع. وتتمثل جهودهم في توفير المساعدات الموسمية مثل توزيع لحوم الأضاحي وسلات رمضان، وتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر، فضلاً عن إعادة إعمار المنازل المتهالكة وتحسين البنية التحتية للقرى الفقيرة.