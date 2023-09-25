عمرو سلامة يشارك في «برنامج إعداد قادة التنمية» بالجامعة البريطانية

استقبل الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية في مصر، الدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، للمشاركة في فعاليات البرنامج التدريبي، بعنوان «إعداد قادة التنمية المستدامة» الذي ينظمه معهد إعداد القادة، بالجامعة البريطانية بمدينة الشروق.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، والدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، والدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، وبحضور الدكتور خميسي حميدي، الأمين العام المساعد لاتحاد الجامعات العربية، ولينا البيطار، مديرة الإدارة العامة بالاتحاد، ودينا أبو رزق منسق اتحاد الجامعات العربية، وبمشاركة 140 طالبا وطالبة من 20 دولة عربية.

بناء إنسان متكامل نافع للمجتمع

وفى كلمته، أثنى الدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، على نجاح البرنامج التدريبي، موجهًا الشكر إلى الدكتور أيمن عاشور، على دعمه لهذا النشاط المهم الذي يضم العديد من طلاب الجامعات المصرية والعربية، كما وجه الشكر إلى رئيس الجامعة البريطانية في مصر، معربًا عن العلاقة القوية التي تربطه بالجامعة البريطانية، كونها صرحًا تعليميًا عملاقًا يدعم تطوير التعليم العالي المصري.

كما توجه عمرو عزت سلامة، بالشكر إلى معهد إعداد القادة، الذي يعد منارة تدريبة للشباب، ويسعى إلى بناء إنسان متكامل قادر، نافع للمجتمع، وأثنى على دور الجامعات العربية في تشجيع طلابها على المشاركة في هذا البرنامج المهم.

إقبال كبير على التسجيل في الدورة

وإشار «سلامة»، إلى أن التسجيل للدورة شهد اقبالًا كبيرًا فاق المتوقع، وهو ما يعكس مدى الحب والتوافق بين الأسرة العربية، ولاسيما موضوع الدورة المتمحور حول التنمية المستدامة، باعتبارها حديث الساعة، ومستقبل الأجيال القادمة.

وأضاف عمرو سلامة: «الشباب هم بناة المستقبل، الذين يجسدون معاني الإبداع والإنجاز والتنافس والتميز، ويعملون على تحويل أفكارهم الخلاقة إلى أعمال ومشروعات مستقبلية ومستدامة»، مؤكدًا على الدور الذي تلعبه مصر في إعداد أبنائها، وامتداد دورها إلى الأشقاء العرب.

وأكد الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، أن الجامعة البريطانية، تستحق وبجدارة رعاية هذا البرنامج التدريبي، كونها تمتلك رصيدا كبيرا من الأنشطة والفعاليات الهامة لتحقيق التنمية المستدامة.

بدوره، استهل الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر كلمته، بالترحيب بالدكتور عمرو عزت، والدكتور كريم همام والطلاب المشاركين، مشيدًا بالدور الهام الذي يلعبه معهد إعداد القادة في دعم وتطوير مهارات الطلاب، بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية، والذي لا يدخر أي جهد في تقديم الدعم للطلاب.

أهمية تأثير العلاقات الإنسانية التي تنشأ بين الطلاب المصريين والعرب

وأكد الدكتور محمد لطفي، على أهمية تأثير العلاقات الإنسانية التي تنشأ بين الطلاب المصريين والعرب خلال البرنامج التدريبي، مشيرًا إلى ضرورة امتدادها بعد انتهاء التدريب، موضحًا ضرورة حصول الطلاب على هذة البرامج التدريبية التي تساهم في تأهيلهم وتوسيع مداركهم تجاه مختلف أوجه الحياة، وتفاعلهم بشكل كبير، الأمر الذي يخلق مساحات مختلفة لتبادل الرؤى ومناقشة الحلول.