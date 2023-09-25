أوكرانيا: مقتل قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود

أصدر الجيش الأوكراني، الاثنين، بيانا يوضح فيه قتله قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود، في ضربة الجمعة، على مقرّ البحرية في سيباستوبول في شبه جزيرة القرم.

قتلى ومصابون

وقالت القوات الأوكرانية الخاصة على تليجرام، «قُتل 34 ضابطا بينهم قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود، فيكتور سوكولوف، بعد ضربة صاروخية، وأُصيب 105 آخرون من المحتلّين. الأضرار في مبنى المقرّ لا يُمكن إصلاحها».

هجوم متبادل بين روسيا وأوكرانيا

الجمعة، لفتت روسيا إلى أن عسكريا واحدا فقط في عداد المفقودين بعد الهجوم الذي ألحق أضرارا كبيرة بمقر البحرية الروسية في البحر الأسود، وسط هجوم قوي أوكراني من أجل مواجهة القوة الروسية التي أعلنت ضم 4 أقاليم أوكرانية في نهاية فبراير 2022، وقد تحصلت روسيا في عام 2014 على شبه جزيرة القرم من أوكرانيا وتسعى كييف لاسترداد هذه المناطق وسط دعم غربي مستمر.

عقوبات لا تنتهي

وفرضت دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على روسيا بعد بداية الأزمة الروسية الأوكرانية من أجل تعجيزها إلا أن روسيا ردت بقطع الغاز عن دول الاتحاد الأوروبي؛ وتطور الأمر إلى انسحاب موسكو منذ شهر ونصف من اتفاقية تصدير الحبوب المبرمة برعاية الأمم المتحدة لاستمرار ضخ القمح لدول العالم رغم الأزمة الروسية الأوكرانية.