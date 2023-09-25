روسيا تسقط 4 مسيرات أوكرانية فوق البحر الأسود والقرم

كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، عن أنّ أنظمة الدفاع الجوي دمّرت 4 طائرات مسيّرة أطلقتها أوكرانيا فوق الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود وشبه جزيرة القرم.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الهجمات أسفرت عن أي أضرار مادية أو إصابات، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

وأوضحت الوزارة في بيان منفصل، أنّ الدفاعات الجوية دمرت 4 طائرات مسيرة أخرى ليلا فوق منطقتي كورسك وبيلجورود الروسيتين.