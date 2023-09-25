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محمود التهامي يحيي «الليلة المحمدية» بنقابة الصحفيين تحت رعاية «الحياة» غدا

كتب:

بسمة شطا
06:12 م | الإثنين 25 سبتمبر 2023
محمود التهامي

محمود التهامي

يحيي الشيخ محمود التهامي، احتفالية نقابة الصحفيين، بمناسبة المولد النبوي الشريف تحت عنوان «الليلة المحمدية» ويُقام الحفل تحت رعاية قناة الحياة غدا الثلاثاء الموافق 26 سبتمبر، على مسرح النقابة في تمام الساعة الثامنة مساءً.

قناة الحياة ترعى حفل الليلة المحمدية 

ويشدو التهامي بعدد من القصائد والابتهالات والأناشيد الدينية، في حب رسول الله من بينها «قمر سيدنا النبي، صعايدة يا رسول الله، ياهو».

الحفل يحضره الزملاء الصحفيون وأسرهم بموجب كارنيه النقابة، ولفيف من الشخصيات العامة والفنانين المحبين للإنشاد، كما سيتم وضع شاشة عرض خلال الحفل بالدور الرابع بمبنى النقابة حتى يتمكن أكبر عدد من متابعة الحفل.

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