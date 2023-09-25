مقار مكاتب التوثيق لتأييد راغبي الترشح في الانتخابات الرئاسية 2024 بالإسكندرية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار وليد حمزة، مقار مكاتب التوثيق المكلفة بالتأييدات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، من بينها مقار مكاتب التوثيق المكلفة بالتأييدات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 بمحافظة الإسكندرية.

مقار مكاتب التوثيق المكلفة بالتأييدات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 بمحافظة الإسكندرية

ووفقاً لما حدّدته الهيئة الوطنية للانتخابات، فإنّ مقار مكاتب التوثيق المكلفة بالتأييدات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 بمحافظة الإسكندرية، كالتالي:

1 - مكتب توثيق الرمل أول - 18 تعاونيات سموحة

2- مكتب توثيق الرمل- ثان برج الفاروق

3- مكتب توثيق سيدى - جابر 19 تعاونيات سموحة

4- مكتب توثيق المنتزة أول - عمارة ذات الصوارى

5- مكتب توثيق المنتزة ثان - برج الياقوت المندرة بحرى شارع ملك حفنى

6- مكتب توثيق برج العرب - مساكن هيئة المجتمعات

7- مكتب توثيق العامرية أول - كيلو 33 طريق «مصر - إسكندرية» الصحراوي.

ومن المتوقع أنّ تشهد مقار مكاتب التوثيق المكلفة بالتأييدات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 بمحافظة الإسكندرية إقبالاً من المواطنين خلال الأيام القادمة وحتى نهاية موعد عمل التوكيلات، حسب الموعد الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.

إعلان الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار وليد حمزة، اليوم الاثنين، الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024، ودعوة الناخبين للاقتراع والتصويت في الانتخابات الرئاسية المقرر بدايتها يوم 1 ديسمبر المقبل للمصريين في الخارج، ويوم 10 ديسمبر للمصريين في الداخل.