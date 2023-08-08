سيارة متنقلة لتقديم خدمات الشهر العقاري في مصيف بلطيم بكفر الشيخ

خّصصت وزارة العدل بالتنسيق مع محافظة كفر الشيخ، سيارة متنقلة لتقديم خدمات الشهر العقاري بمصيف بلطيم، لخدمة رواد المصيف والزائرين من كافة محافظات الجمهورية، وذلك بتوجيهات المستشار عمر مروان، وزير العدل، وتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

سيارة متنقلة لتقديم خدمات الشهر العقاري

ومن جانبه، تابع هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، بدء تشغيل سيارة متنقلة لتقديم كل خدمات الشهر العقاري بمصيف بلطيم طوال موسم صيف 2023، وتوفير كافة الخدمات بجودة وبأقل وقت.

وأكد «عطية»، أنّ السيارة يتم العمل بها على فترتين، حيث تم تحديد العمل بالفترة الصباحية من الساعة 12 ظهراً حتى الساعة 5 مساءً، والفترة المسائية من الساعة 7 مساءً حتى الساعة 9 مساءً، على أنّ يتم تقديم كافة خدمات الشهر العقاري من خلالها، لافتا أن السيارة متواجدة أمام ديوان عام الوحدة المحلية لمدينة مصيف بلطيم.

تقديم خدمات التوثيق في أقل وقت

وتُقدم وزارة العدل تحت إشراف المستشار عمر مروان، وزير العدل، خدمات التوثيق التابعة للشهر العقاري عبر وسائل مختلفة، ومنها تغطية سيارات التوثيق المتنقلة في كافة محافظات الجمهورية لتقديم تلك الخدمات بجودة وفي أقل وقت.