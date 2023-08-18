الطريقة الصحيحة لكتابة الوصية.. احرص على تسجيلها في الشهر العقاري

تعتبر الوصية من أهم الأوراق التي يترتب عليها حقوق ورثة المتوفى بعد وفاته، لذا وجب معرفة كيفية كتابتها بالشكل الصحيح حتى لا يكون هناك تناحرًا بينهم، ونرصد لكم التفاصيل في السطور التالية.

تعريف الوصية

قال محمد ميزار المحامي بالنقضإنه يجب أن يكون هناك معايير محددة في كتابة الوصية نظراً لأهميتها للورثة فيما بعد، وتعرف الوصية في القانون علي أنها هبة الإنسان غيره عينًا أو منفعة على أن يملك الموصي له الهبة بعد موت الموصي.

شروط الوصية

وأضاف «ميزار» في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك شروطاً يجب مراعاتها في كتباة الوصية وهي كالتالي:

- يجب كتابة اسم صاحب الوصية ورقمه القومي.

- يجب ألا تتضمن الوصية شيئاً محرماً كالتبرع بجزء من المال في شيء يخالف الدين أو الشرع.

- لا يجوز أن تتضمن الوصية حرمان أحد الورثة من الميراث.

-يجب أن تتضمن الوصية رد الديون وإرجاع الحقوق لأصحابها.

- يجب أن تذكر الأماكن التي سوف يتم صرف الوصية فيها وتحديدها تفصيلاً.

- يجب تحديد الوكيل الذي سيقوم بتنفيذ الوصية.

- كتابة الوصية بخط يد الموصي.

- يفضل كتابة الوصية بوجود شاهدين يعرف عنهما الأمانة.

- الاحتفاظ بالوصية مع شخص أمين.

- يفضل توثيق الوصية في الشهر العقاري.