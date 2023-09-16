طريقة استخراج وعمل توكيل بيع سيارة في الشهر العقاري

عدد من المواطنين يرغبون في معرفة الخطوات المتبعة للتمكن من استخراج توكيل بيع سيارة في الشهر العقاري، وما هي المستندات المطلوبة لذلك، والطريقة التي يستخدمونها إلكترونيًا لإنجاز تلك المهمة.

ترصد «الوطن» طريقة استخراج أو عمل توكيل بيع سيارة أو عقد مسجل بالشهر العقاري.

1- يجب توفير رخصة القيادة على أن يكون مفعولها ساريا وفي حالة كونها منتهية الصلاحية فعليك أن توفر شهادات البيانات، على أن تكون صالحة على الأقل لمدة 20 يوما.

2- تقوم بتقديم بطاقة رقمك القومي إذا كنت أنت البائع، على أن تكون سارية المفعول.

3- توفير الأوراق الخاصة بالتوكيل التي تثبت اسمك ووظيفتك، وفي حالة العمل بأكثر من وظيفة يجب أن تُذكر، ويُذكر عنوان السكن والجنسية.

40 جنيها رسوم خدمات

4- القيام بسداد رسوم الخدمات المقدمة من الشهر العقاري وهي حوالي 40 جنيها.

5- إذا كانت السيارة محل البيع هي سيارة ميكروباص، يجب أن يذكر في التوكيل عدد ركابها.

6- إذا كانت السيارة نقل، يذكر في التوكيل حوالتها، ويحتفظ البائع بنسخة من عقد البيع.

سجل تجاري لسيارات الشركات

7- إذا كانت السيارة تتبع لشركة فيجب تواجد سجل تجاري لها.

8- في حالة السيارات الإرث يجب تواجد إعلان وراثة.

9- أن يختم التوكيل بختم ظاهر وأن يكتب اسم الموثق بشكل واضح وبالعربية.