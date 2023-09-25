إلهام شاهين عن شخصيتها في ألفريدو: «دور جديد عليا»

أعربت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها البالغة بالنجاح الكبير الذي حققته أولى حلقات مسلسلها الجديد ألفريدو، الذي يعرض حاليا عبر شبكة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

إلهام شاهين تتحدث عن مسلسل ألفريدو

وقالت إلهام لـ«الوطن»: «شخصيتي جديدة لم تقدم من قبل، ولذلك أستغرب بعض من حاول انتقاد المسلسل من قبل مشاهدته، ولكن ما فعله البعض هو أن حقق دعاية جيدة للمسلسل ليحوذ اهتمام الجميع».

وأشارت إلى أنها تنتظر ردود أفعال الجميع مع نهاية عرض العمل: «المسلسل نقطة مهمة وجديدة في مسيرتي أنتظر معرفة آراء الجميع في النهاية».

ألفريدو عن كتاب 55 مشكلة حب

يذكر أن المسلسل ‎عن كتاب «55 مشكلة حب» للدكتور مصطفى محمود، وهو من بطولة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندا موسى، أمير شاهين، فتوح أحمد، روان الغابة، ياسمين بن داود، محمد السويسي، أحمد فريد، عابد عناني، إنجي كيوان، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج عصام نصار.

ويشار إلى أن الشركة المنتجة قدمت المخرج عصام نصار في أولى تجاربه الإخراجية من خلال مسلسل «نصيبي وقسمتك» الجزء الرابع.