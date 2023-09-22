في ذكرى وفاة هشام سليم.. إلهام شاهين لـ«الوطن»: نفتقده بشدة كان مهذبا

أعربت الفنانة إلهام شاهين، عن افتقادها الشديد للفنان هشام سليم، انطلاقا من كونه واحدا من أصدقائها المقربين، الذي تحل ذكرى رحيله الأولى، اليوم الجمعة، حيث وافته المنية يوم 22 سبتمبر من العام الماضي.

وقالت إلهام شاهين لـ«الوطن» إن هشام سليم كان صديقا عزيزا عليها وفنانا محترما، مضيفة: «عملنا سويا في أعمال فنية، منها فيلمي السجينتان، وعطشانة، ومسلسل ليالي الحلمية، فكان من أعز الناس على قلبي، كونه كان شخصاً مهذباً ومحترماً للغاية».

إلهام شاهين: هشام سليم في مكان أحسن

وكشفت إلهام شاهين عن تفاصيل علاقتها به وقت مرضه قائلة: كنت حريصة على زيارته والاتصال به فترة مرضه، وعزائي الوحيد على فراقة أنه في مكان أحسن، وربنا يرحمه ويصبر محبيه على فراقه ويكفي سيرته الطيبة».

ورحل عن عالمنا الفنان هشام سليم عن عمر ناهز 64 عاما، بعد صراع طويل مع سرطان الرئة.