مقار مكاتب التوثيق المكلفة بالتأييدات لانتخابات الرئاسة 2024 بالقليوبية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، عن عناوين مقار مكاتب التوثيق المكلفة بالتأييدات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، ومن بينها مقار مكاتب التوثيق المكلفة بالتأييدات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 بمحافظة القليوبية.

مقار مكاتب التوثيق المكلفة بالتأييدات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 بمحافظة القليوبية

ووفقاً لما حدّدته الهيئة الوطنية للانتخابات، فإنّ مقار مكاتب التوثيق المكلفة بالتأييدات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 بمحافظة القليوبية كالتالي:

قها: بجوار مدرسه قها الإعدادية.

بندر قها العبور: عمارو 7 بمشروع الإسكان الحر بمنطقة إسكان المستقبل العبور.

بنها: الغرفة التجارية بنها مبنى الغرفة التجارية بالقليوبية في بنها ميدان سعد زغلول.

شبرا الخيمة: قسم ثان بهتيم المساكن شبرا الخيمة.

ومن المتوقع أنّ تشهد مقار مكاتب التوثيق المكلفة بالتأييدات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 بمحافظة القليوبية إقبالاً من المواطنين خلال الساعات القليلة المقبلة.

إعلان الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، اليوم الاثنين، الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024، ودعوة الناخبين للاقتراع والتصويت في الانتخابات الرئاسية المقرر بدايتها يوم 1 ديسمبر المقبل للمصريين في الخارج، ويوم 10 ديسمبر للمصريين في الداخل.