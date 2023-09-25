«حزب المؤتمر» عن الانتخابات الرئاسية: منذ اليوم أصبحت مصر أمانة في يد الشعب

قالت الدكتورة داليا الأتربي، مساعد رئيس حزب المؤتمر، إننا الآن بمرحلة استحقاق جديدة وفرحة عارمة وانتظار، فالجدول الزمنى للانتخابات يدل على استجابة القيادة السياسة بمصر لرأي الشارع، خاصة أن مواعيد الانتخابات ستتم تحت إشراف قضائي كامل، فكل الأوقات الحالية تدل على استجابة المجتمع المدني والقوى السياسية التي تمت من خلال الحوار الوطني.

الجدول الزمني للانتخابات منظم

وأضافت الأتربي، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع عبر شاشة قنوات «dmc»، أن الجدول الزمني يعتبر منظما ويتيح الفرصة للعاملين والمصريين بالخارج على التصويت واتخاذ القرار، فمنذ اليوم أصبحت مصر أمانة في يد الشعب المصري، لافتة إلى أن الشعب المصري بحاجة لتفاعل إيجابي للمشاركة والدعوة للانتخابات.

تشكيل لجنة لإدارة الإجراءات الحزبية

وتابعت بأننا كحزب «تم تشكيل لجنة لإدارة الإجراءات الحزبية المتبعة بالفترة القادمة وتشكيل غرف عمليات على مستوى محافظات مصر، وإيجاد أفكار خارج الصندوق وتجهيز جداول لتشكيل مشروعات الدولة، والتأكيد على أن المشاكل الاقتصادية القائمة عامة وسيتم التركيز على الملف الأمني والصحي والإسكان وغيرها ورفع الوعي لدى المواطنين حول الفوائد المقدمة».