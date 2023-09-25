«حماة الوطن» يشكر الهيئة الوطنية على جهودها في تنظيم الانتخابات الرئاسية

وجّه حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، التحية للهيئة الوطنية للانتخابات، على دورها في تنظيم وإدارة الاستحقاق الدستوري والمتمثل في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتأكيد على الحيادية والشفافية بجميع الإجراءات في ظل الالتزام بالإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية.

وفي ضوء متابعة الهيئة الوطنية للانتخابات لإجراء الاستحقاق الانتخابي، كانت حريصة كل الحرص في تطبيق ما نص عليه الدستور والقانون بشأن المواعيد المنظمة لإجراء الانتخابات الرئاسية.

وأكد حماة الوطن، المضي قدما في دعمه وتأييده للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ لاستكمال ما بدأه من إنجازات في ضوء البيان الصادر عن الحزب خلال يوليو الماضي.

وأعلن حزب حماة الوطن، التزامه التام بالمواعيد التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات في شأن الدعاية الانتخابية انطلاقا من احترام الدستور والقانون.

حماة الوطن: المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة واجب وطني

وأكد الحزب، أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة واجب وطني على كل مصري مخلص ومحب لوطنه، ولقطع الطريق أمام محاولات الكيانات الكارهة لمصر في تشويه هذا الاستحقاق الدستوري.

وأشار الحزب إلى أنه من خلال تشكيلاته التنظيمية المنتشرة في كل ربوع مصر، يعمل بكل جد ويبذل قصارى جهده من أجل رفع الوعي السياسي لدى المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.