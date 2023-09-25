التفاصيل الكاملة لتشكيل لجنة لتلقي وفحص شكاوى الانتخابات الرئاسية

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، التفاصيل الكاملة لتشكيل لجنة لتلقي وفحص الشكاوى الخاصة بالانتخابات الرئاسية 2024، مؤكدة على بدء انتخاب المصريين في الخارج بالتوقيت المحلي لكل دولة من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة التاسعة مساءً أيام الجمعة والسبت والأحد (1 و2 و3) من شهر ديسمبر.

تشكيل لجنة لتلقي وفحص الشكاوى الخاصة بالانتخابات الرئاسية 2024

وترصد «الوطن» في التقرير التالي، تفاصيل تشكيل لجنة لتلقى وفحص الشكاوى الخاصة بالانتخابات الرئاسية 2024، وفق مستند رسمي للهيئة وهي كالآتي:

المادة الأولى:

تشكل لجنة برئاسة مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات وعضوية نواب مدير الجهاز وأعضائه.

المادة الثانية

تتولى اللجنة تلقي جميع الشكاوى الخاصة بالانتخابات الرئاسية 2024 ذات الصلة بمختلف جوانب العملية الانتخابية وتقوم بفحصها والعرض على مجلس إدارة الهيئة أولاً بأول بما أسفر عنه الفحص لاتخاذ ما يراه حاليها.

المادة الثالثة

ينشأ سجل لقيد الشكاوى الواردة للجنة سواء وردت عن طريق تقديمها شخصيا للهيئة أو عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني أو الفاكس أو البريد العادي.

ويتم إثبات كافة الإجراءات التي يتم اتخاذها بشأن تلك الشكاوى وتثبت المستندات الواردة للجنة وفق تاريخ ورودها بالسجل الخاص بذلك.

المادة الرابعة

للجنة في سبيل أداء عملها أن تستعين بالجهات المعنية ذات الصلة.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات والجهات المعنية تنفيذه.