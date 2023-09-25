طيبب نفسي: توعية الطفل بخطورة التنمر مسؤولية الأب والأم

قال الدكتور محمد عادل الحديدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة المنصورة، إن مصطلح التنمر هو سلوك عنيف يقوم به شخص أو مجموعة من الأشخاص تجاه شخص آخر، من قول أو عنف جسدي أو عنف اجتماعي؛ مثل الإهمال والتجاهل وهما أيضا من أنواع السلوك العنيف.

الكثير من الأطفال يدخلون مرحلة «الهزار في التنمر»

وأوضح أستاذ الطب النفسي خلال لقائه ببرنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا» المذاع عبر فضائية cbc: «الكثير من الأطفال يدخلون مرحلة الهزار مع بعضهم البعض، وخلال ذلك الوقت بيستعملوا التنمر تجاه صديقهم، ولابد من أن يكون هناك تفرقة بين الهزار والتنمر، فهناك أساليب هزار تطلق عليها تنمر، لأنه بيكون سلوك تكراري ومقصود ويكون هناك فرق في القوة».

تلقين الأطفال دروس توعوية

وتابع أستاذ الطب النفسي بجامعة المنصورة، أنه على الأب والأم أن يلقنا طفلهما درسًا في التوعية والمعلومات التي تفيده لكي تحافظ على نفسه، وعلى علاقاته جيدًا مع زملائه قائلا: «الطفل لازم يعرف إن الشخص اللي بيتنمر على زميله سلوك مش ظريف ولابد من الابعتاد عن هذا السلوك».