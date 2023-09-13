«الستات مايعرفوش يكدبوا» يحيي ذكرى رحيل المخرج إسماعيل عبد الحافظ

يستضيف برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» على قناة «cbc»، الفنان محمد عبدالحافظ والذي يكشف حكايات ومواقف إنسانية عن حياة والدها، وكواليس أهم الأعمال الدرامية التي قدمها للفن المصري، وذلك في ذكرى رحيل المخرج الكبير إسماعيل عبد الحافظ مخرج روائع الدراما المصرية.

لقاء خاص مع الفنان محمد عبدالحافظ

برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا على قناة «cbc»، تقدمه منى عبدالغني وإيمان عز الدين وهبه الأباصيري، ويُذاع يوميًا من السبت للأربعاء في الثالثة عصرًا، يقدم خلالها نشرة إخبارية تهم الأسرة والمرأة والطفل، ويسلط الضوء على النماذج الإيجابية الناجحة في المجتمع من جميع فئات المجتمع، كما يقدم نصائح اجتماعية للمرأة والرجل في إطار توعوي لأهم المواقف المشتركة بينهما.

التعامل بعد الطلاق

ويقدم البرنامج فقرة خاصة مع سماح عبدالفتاح استشاري العلاقات الأسرية، حول مشكلات ما بعد الطلاق وكيفية التعامل بشكل متحضر وكيفية وضع خطط جديدة لبدء حياة مختلفة وراقية بعد الانفصال.

ويهدف البرنامج، لتقديم توليفة متنوعة للمشاهدين عبر فقرات متخصصة ومختلفة بينها فقرة ثابتة للشيف محمود سعد، والذي يقدم أشهى الأكلات بأسهل الوصفات والطرق التي تجذب مئات الآلاف من محبي الطهي.