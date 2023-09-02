«الستات مايعرفوش يكدبوا» يشيد بقرار الأمم المتحدة بشأن منتدى شباب العالم

أشاد برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» المذاع عبر قناة CBC، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، باعتماد بتوافق الآراء، قراراً حول نماذج محاكاة الأمم المتحدة ودورها في تمكين الشباب وتعزيز تواصلهم بالمنظمة الأممية وتعزيز إلمامهم بالعمل متعدد الأطراف، ومن بينها منتدى شباب العالم في مصر.

القرار الأممي رحب بشكل عام بإسهامات منتديات ومؤتمرات الشباب

قالت الإعلامية إيمان عز الدين، إن هذا القرار رحب بشكل عام بإسهامات منتديات ومؤتمرات الشباب التي تحدث بكل دول العالم وأنه كان هناك ترحيب كبير لمنتدى شباب العالم الذي استضافت شرم الشيخ نسخه الأربعة، بالإضافة لإشادة دور المنتدى في تمكين الشباب وإتاحة الفرصة لهم لتطوير قدراتهم بشكل مستمر وإن هذا القرار يعكس التقدير الدولي الذي يحظى به منتدى شباب العالم والذي يمثل منصة مهمة للغاية لتبادل الأفكار والرؤى ما بين الشباب حول العالم بأكمله بمختلف المجالات.

قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة يعد إيجابيًا

وأوضحت الإعلامية منى عبد الغني «أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة يعد إيجابيًا وجيدا يُحسب للقائمين على منتدى شباب العالم ممثلة بنماذج محاكاة الأمم المتحدة بتوعية الشباب بما يحدث من حولهم بدول العالم، لتمثيل كل الشباب حسب دولته لمعرفة كل القضايا».