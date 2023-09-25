أسامة السعيد: تكلفة مكافحة الإرهاب بمصر بلغت 340 مليار دولار.. رقم لم يره أحد

قال الكاتب الصحفي الدكتور أسامة السعيد، مدير تحرير جريدة الأخبار المصرية، إن جماعة الإخوان الإرهابية تجتزئ آثار الأحداث العالمية في مصر، وتحاول أن تصورها على أن هذه الآثار في مصر فقط، «بريطانيا الآن تقف في طوابير من أجل لبن الأطفال، والنقطة الخطيرة للغاية هي طرح أسئلة لا مجال لها، مثل هل تحتاج مصر كل هذه الطرق وكل هذه المدن الجديدة؟».

التغيرات المناخية

وأكد خلال استضافته مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري في برنامج «كلام في السياسة» على شاشة «إكسترا نيوز»، أنه على سبيل المثال، مصر التي نعيش فيها الآن بنيت في 4 آلاف سنة، وكان تعداد السكان 20 مليونا، ومصر في سنة 2050 سيكون تعدادها 180 مليون نسمة، أي دولة فوق الدولة، إذن نحن في احتياج خلال الـ27 عاما المقبلة لأن نبني ما بنيناه في 4 آلاف عام، إضافة إلى تحديات أخرى مثل التغيرات المناخية.

ولفت إلى أن المشروع القومي الأول في مصر في رأيي هو مشروع الأمن، فكل دولة دون أمن لن يكون فيها استقرار، ودون الأمن لن يكون هناك تعليم، وسلعة الأمن الآن كم تكلفتها؟ هناك من يحاول إخفاء الحقائق وتصدير أشياء لها فقط مردود عاطفي لدى المواطن دون وضعها في سياق.

التقارير الدولية تبرز فاتورة مكافحة الإرهاب

وذكر أن تكلفة مكافحة الإرهاب في مصر نحو 340 مليار دولار، وفق التقارير الدولية، وهو رقم كبير خسرته مصر دون أن يراه أحد، فضلا عن الاستثمار الذي هرب من مصر بسبب الإرهاب واحتاجت مصر إلى دفع أموال لإعادة هذه الشركات، والتقارير الدولية قالت إن مصر تحتاج على الأقل 25 عاما للعودة إلى ما قبل 28 يناير 2011.

وأوضح أن هناك إنجاز لا أحد ينتبه إليه، وهو استعادة الإنسان المصري المحبط اليائس فاقد الأمل في المستقبل؛ ثقته في بلده، ويعود هذا للبناء وتعمير البلد ووجود عدالة التنمية دون اللجوء للنواب لإقامة مشروعات تنموية في القرية، فالدولة تصل إلى كل قرية بالتنمية.