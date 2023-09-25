أحمد موسي: إقبال كبير من المواطنين لتحرير توكيلات لترشيح الرئيس السيسي

عرض الإعلامي أحمد موسى الإقبال الكبير للمواطنين على مكاتب الشهر العقاري لتحرير توكيلات لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية 2024، بعد إعلان الهيئة الوطنية لانتخابات عن موعد انتخابات الرئاسية، وعلق قائلا: «من اليوم دخلنا في أجواء الانتخابات».

الشعب المصري طلب ترشيح الرئيس السيسي

وأشار موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، إلى أن الشعب المصري طلب ترشح الرئيس السيسي، والرئيس لن يرفض نداء الشعب في انتخابات الرئاسة 2024.

وتابع أحمد موسى، كل مرشح بالانتخابات الرئاسية 2024 عليه جمع ألف توكيل من كل محافظة على الأقل في مكاتب الشهر العقاري، والتوكيل لمرشح واحد فقط وليس أكثر من مرشحين.

وقال موسى: «الشهر العقاري سيكتشف أي محاولة للتلاعب أو تزوير توكيلات الانتخابات الرئاسية، لأن مكاتب الشهر العقار مميكنة»، مضيفا أن من يقوم بعمل توكيل لأكثر من مرشح معرض للعقوبة القانونية.

الحكومة ليس لها أي علاقة بانتخابات الرئاسة 2024

واستكمل بأن الحكومة ليس لها أي علاقة بانتخابات الرئاسة 2024، والأمر في يد الهيئة الوطنية للانتخابات بواقع «قاضي لكل صندوق»، والفترة الرئاسية المقبلة تبدأ من 2024 حتى 2030.

واختتم بقوله «من يريد أن يرشح فلانا يرشحه، وأول توكيل في مصر للرئيس السيسي من قبل الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، وأوجه له الشكر على هذا التفويض».