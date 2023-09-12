ضياء رشوان: الانتهاء من ملف الأحزاب السياسية الخميس المقبل

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن الحوار الوطني حريص دائما على أن تكون الجلسات العامة فيها تعبير عن كل الآراء، وأن تكون الجلسات الخاصة لتحويل الآراء إلى اتجاهات واضحة باقتراحات محددة.

وأضاف رشوان خلال حواره مع الإعلامية منة فاروق في برنامج «حديث الأخبار» على شاشة «إكسترا نيوز»، أن كل ما يطرح في جلسات الحوار الوطني وكل ما يناقش ويتفق عليه يتم من أجل المواطن، وكل المشاركين هدفهم صالح الوطن والمواطن في الأساس حتى حين مناقشة أزمة غلاء الأسعار كان هناك إجماع على وجود مشكلة حقيقية، وضرورة وجود حلول وليس مسكنات.

الحوار الوطني يجمع بين المركزية واللامركزية

وذكر أن الحوار الوطني يجمع بين المركزية واللامركزية، ففي بداية تشكيل اللجان اختار مجلس الأمناء المقررين ومساعديهم، واعتمد على وجود توازن فإذا كان مقرر اللجنة مؤيدا يكون المقرر المساعد معارضا، وبالعكس، وأكد أن لجنة الأحزاب ستنتهي من كل ما يتعلق بالأحزاب السياسية في مصر الخميس المقبل.