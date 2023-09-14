نائب رئيس «المؤتمر»: الحوار الوطني خلق حالة رائعة بين الأحزاب السياسية

قال الدكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، إن الحوار الوطني خلق حالة رائعة بين الأحزاب السياسية والمشاركين به، حتى من خارج الأحزاب السياسية، إذ اكتشفنا وجود حالة كبيرة من التوافق تجاوزت الـ75% في بعض الموضوعات، كما أن نسبة الخلاف قليلة جدًا.

أهمية الجلسات التخصصية

لفت نائب رئيس حزب المؤتمر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc» على قناة «dmc»، إلى ضرورة التأكيد على أهمية الجلسات التخصصية التي يكون بها ممثلين لبعض الإتجاهات، مع ممثلين لبعض الأحزاب، مع خبراء متخصصين، وفي النهاية نخرج بحالة من التوافق والأمور تسير في إطار جيد.

توصيات صدرت عن المرحلة الأولى للحوار الوطني

وتابع: «هناك مجموعة توصيات صدرت عن المرحلة الأولى للحوار الوطني، منها ما يتعلق بقانون مباشرة الحقوق السياسية، حيث كان هناك توافق على مواد كتير جدا، مثل الحد الأقصى للإنفاق في الإنتخابات البرلمانية والرئاسية، ووجود مساحة للمرشحين على وسائل الإعلام المملوكة للدولة، وهو نوع من التعبير عن كل الآراء السياسية ونوع من الحيادية».

واستكمل: «بالإضافة إلى تلقي التبرعات النقدية العينية لأغراض الدعاية الانتخابية، فضلا عن توصية باستخدام وسائل التكنولوجية الحديثة للتصويت البريدي للمصريين في الخارج، للتسهيل عليهم».