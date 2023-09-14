5 ملفات على طاولة لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني اليوم

يناقش الحوار الوطني اليوم، عددا من الملفات ضمن لجنة الأحزاب السياسية الخاصة بالمحور السياسي، إذ يجرى فحصها من قبل الخبراء والمتخصصين، ثم رفعها إلى مجلس الأمناء، الذي سيحدد بدوره كيفية رفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الحوار الوطني

ومن المقرر أن تناقش الجلسة التخصصية المغلقة 5 ملفات خاصة بلجنة الأحزاب السياسية الخاصة بالمحور السياسي، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب في الشيخ زايد، على أن تكون هذه الملفات:

قانون الأحزاب السياسية.

الدمج والتحالفات الحزبية.

الحوكمة المالية للأحزاب.

الإدارية للأحزاب السياسية.

تشكيل واختصاصات لجنة شئون الأحزاب.

يذكر أنه سبق وعقد الحوار الوطني عددا من الجلسات النقاشية العامة، وجرى خلالها مناقشة قضايا لجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي، ويجرى بلورة المقترحات والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ ترفع لرئيس الجمهورية.

أهمية الجلسات التخصصية

وقال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الجلسات التخصصية هي مرحلة مهمة من مراحل الحوار الوطني الهامة، لأنها تساهم في بلورة المخرجات والنقاشات في صور مقترحات قابلة للتنفيذ ترفع للرئيس وتكون قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.