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الحكومة الليبية: لن يتم استثناء أي جهة من التحقيقات بشأن كارثة درنة

كتب:

عمرو حسني
09:02 م | الإثنين 25 سبتمبر 2023
مدينة درنة

مدينة درنة

ذكرت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، أنها ستعمل على التحقيق مع  أكبر عدد من المسؤولين بشأن كارثة درنة، وكشفت أن اثنين من السدود في وادي درنة كانا مهددين بالانهيار منذ عام 2011.

لن يتم استثناء أي جهة من التحقيق

وأضافت الحكومة الليبية في بيان مساء اليوم الاثنين، بحسب فضائية «العربية» الإخبارية: «لن يتم استثناء أي جهة من التحقيقات الجارية بشأن درنة».

وفاة واختفاء الآلاف

وتعرضت ليبيا إلى العاصفة دانيال مساء يوم الأحد 10 سبتمبر الذي أدى إلى وفاة واختفاء أكثر من 30 ألف شخص بسبب انهيار سدين شمال شرق ليبيا في مدينة درنة وسط إعلان حالة الحداد في البلاد المطلة على البحر المتوسط لمدة  3 أيام.

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بقلم عمرو حسني