آخر تطورات فيضانات ليبيا.. ميناء درنة يتحول إلى مقبرة بعد إعصار دانيال (فيديو)

بعد مرور أسبوعان على الكارثة التي ضربت مدينة درنة في الشرق الليبي جراء فيضانات ليبيا التي خلفها إعصار دانيال، تحول ميناء درنة الذي كان يستقبل السفن والبضائع والركّاب مكبا للجثث والسيارات.

انتشار فرق البحث والإنقاذ في ميناء درنة

وانتشرت فرق البحث والإنقاذ المحلية والدولية في ميناء درنة للمساعدة في انتشال ما استقر في قعر حوضه، فيما تناثرت على رصيف هذا الميناء، أغراض شخصية لفظها البحر أو استخرجها الغطاسون، من علب حليب أطفال، لأدوات مطبخ، أو علب مساحيق التنظيف، وقوارير زيت طبخ، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وأكد رئيس لجنة الأزمة في مصلحة المواني والنقل البحري الكابتن محمد شليبطة لوكالة الأنباء الفرنسية أنه يجرى تنسيق الجهود للبحث عن العالقين، إذ يتوقع أن يكون هناك أشخاص داخل مركباتهم الآلية التي غرقت، مشيرا إلى أن ميناء درنة جرى تقسيمه إلى قطاعات، وكل منطقة كُلف بها فريق معين.

فيضانات ليبيا تحصد ما لا يقل عن 3845 قتيلا

ويرجح أن تستغرق عملية انتشال ما استقر في قعر حوض الميناء أو حتى في قعر البحر أبعد من الميناء، وقتا طويلا، إذ أن فيضانات ليبيا التي تسبب بها الإعصار دانيال قبل أسبوعين في ليبيا حصدت ما لا يقل عن 3845 قتيلا، بحسب حصيلة جديدة غير نهائية أعلنها أمس السبت محمد الجرح المتحدث باسم لجنة الإشراف على عمليات الإغاثة، إلا أن تلك الحصيلة التي تشمل فقط، الجثث المدفونة والمسجلة لدى وزارة الصحة الليبية مرشحة للارتفاع.