منظمة الصحة العالمية في ليبيا: لم نرصد تفشي أي وباء بعد العاصفة دانيال

أكّد ممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا أحمد زويتن، أنَّه لم يتمّ رصد أي وباء في ليبيا بعد الفيضانات التي اجتاحت شرق البلاد، مشيرًا إلى أنَّ الاستعدادات مستمرة ضد تفشي أي وباء محتمل.

«زوتين»: تأثرنا للغاية بالمشهد الذي خلفته كارثة الفيضان خاصة في درنة

وقال «زويتن»: «لقد تأثرنا للغاية بالمشهد الذي خلفته كارثة الفيضان خاصة في مدينة درنة وآلاف الناس فقدوا أحباءهم ومنازلهم، ولا يمكن وصف مدى الصدمة النفسية التي يعانيها الناس جراء كارثة الفيضان».

الصحة العالمية: وزعت أدوية الطوارئ، بما في ذلك علاج الكوليرا

وأكد أن «المنظمة وزعت أدوية الطوارئ، بما في ذلك علاج الكوليرا، وتعمل مع السلطات المحلية في ليبيا لضمان الوصول إلى الخدمات الصحية» مشددا على أن «الاستعدادات وعمليات التفتيش مستمرة ضد تفشي أي وباء محتمل».

ولفت المسؤول الأممي إلى أنه تم الإبلاغ عن مئات من حالات الإسهال في درنة، لكن أكد أن هذا الوضع عادي بالنسبة إلى مدينة كبيرة.