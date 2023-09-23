الهلال الأحمر المصري: مستعدون لتقديم جميع أوجه الدعم للأشقاء في ليبيا

أكد لطفي غيث، مدير العمليات بالهلال الأحمر المصري، أنه تم التنسيق مع الهلال الأحمر الليبي بشأن المساعدات الإنسانية، وهناك تنسيق على أعلى مستوى مع الجهات المصرية المعنية في سبيل توفير المواد الغذائية والمخيميات أدوات النظافة الشخصية.

غيث: وفرنا كل الأدوات والمتطلبات الأساسية

وقال «غيث» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج من مصر، المذاع على قناة سي بي سي: «وفرنا كل الأدوات والمتطلبات الأساسية، وهناك اتصالات دائمة لمتابعة آخر المستجدات».

انتشال أكثر من 3.5 ألف جثة

وشدد على أنه تم انتشال أكثر من 3.5 ألف جثة، وجار البحث عن 11 ألف، وهناك تقييم للمعطيات، مضيفًا: «مستعدون لتقديم كافة أوجه المساعدة والدعم للأشقاء في ليبيا، والأوضاع في ليبيا كارثية وسنقدم كافة أوجه الدعم».