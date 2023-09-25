«قومي المرأة» وجامعة دمياط ينظمان ورش مجانية لتعليم ديكورات المنازل

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بدمياط ورشة عمل تدريبية للفتيات والسيدات مجانا لتعليم فن الديكور المكملة للمنازل، باستخدام مواد بسيطة من خامات طبيعية صديقة للبيئة وبأقل التكاليف.

تعاون بين قومي المرأة وجامعة دمياط لتمكين المرأة اقتصاديا

تقول نهال نبيل زهرة أستاذ بكلية فنون تطبيقية بدمياط لـ«الوطن»، أن هناك تعاوناً بين المجلس القومي للمرأة بدمياط وجامعة دمياط للتدريب السيدات على الحرف اليدوية البسيطة لأقسام الكليات المختلفة التي تتعلق بالحرف اليدوية والديكورات، في ظل الاهتمام بالتمكين الاقتصادي للمرأة، لذا تم تنظيم ورشة اليوم.

حرف يدوية بسيطة تكون مصدر دخل السيدات

وأضافت أنه حضر التدريب 25 سيدة وفتاة بالمدينة الصديقة للنساء بمدينة عزبة البرج، وتم التطبيق العملي داخل الورشة وإخراج منتجات ديكورية بسيطة من الخشب والخيش لتكون حرفة لهم ومصدر دخل بعد تعليمهم في التدريبات التي ستكرر في المدينة.

معارض وفرص تسويقية

وقالت مروة نبيل، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بدمياط لـ«الوطن»، إن المجلس يهتم بملف تمكين المرأة كأولوية وطنية لدى الدولة من خلال تعليم السيدات حرف يدوية، وبعد إنتاج منتجات ذات جودة عالية يتم عمل معارض لعرض منتجاتهن، وذلك من أجل الحصول على فرص تسويقية.