رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

محافظ دمياط تعلن عن منح دراسية بـ5 كليات من جامعة حورس.. خصم يصل لـ100%

كتب:

منى عبد الله
01:30 ص | الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
جامعة حورس بدمياط

جامعة حورس بدمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، عن تخصيص 36 منحة دراسية لخمس كليات تابعة لجامعة حورس، في إطار التعاون بين الجامعة والمحافظة، وانطلاقا من الدور المجتمعي الذي تقوم به الجامعة لخدمة الشباب بوجه خاص والمجتمع بوجه عام.

نسب الخصم في المنح 

وجاءت نسب الخصم في عدد المنح المعلن عنها على الصفحة الرسمية لديوان عام محافظة دمياط كالتالي:

كلية الطب البشري بعدد 2 منحة بنسبة خصم 50%

كلية طب الأسنان بعدد 2 منحة بنسبة خصم 50%

كلية العلاج الطبيعي بعدد 2 منحة بنسبة خصم 50%

كلية الهندسة بعدد 15 منحة بنسبة خصم 50%، و10 منح بنسبة خصم 100%

كلية إدارة الأعمال بعدد 15 منحة دراسية

موعد وأماكن تلقي طلبات الحصول على المنح

وسيتم تلقي طلبات التقديم بالإدارة العامة لشؤون مكتب المحافظ دمياط بمكتبة مصر العامة بمدينة دمياط في موعد أقصاه 14 سبتمبر 2023.

اقرأ المزيد:

مبادرة ابدأ تطلق سلسلة ندوات للتوعية بأهمية التعليم الفني في دمياط

وصول 4345 طن قمح إلى ميناء دمياط

ميناء دمياط: استقبال 20 سفينة ومغادرة 14 أخرى خلال 24 ساعة

مواعيد الكشف الطبي في جامعة دمياط.. يبدأ الأحد المقبل
بقلم منى عبد الله