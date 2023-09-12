محافظ دمياط تعلن عن منح دراسية بـ5 كليات من جامعة حورس.. خصم يصل لـ100%

أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، عن تخصيص 36 منحة دراسية لخمس كليات تابعة لجامعة حورس، في إطار التعاون بين الجامعة والمحافظة، وانطلاقا من الدور المجتمعي الذي تقوم به الجامعة لخدمة الشباب بوجه خاص والمجتمع بوجه عام.

نسب الخصم في المنح

وجاءت نسب الخصم في عدد المنح المعلن عنها على الصفحة الرسمية لديوان عام محافظة دمياط كالتالي:

كلية الطب البشري بعدد 2 منحة بنسبة خصم 50%

كلية طب الأسنان بعدد 2 منحة بنسبة خصم 50%

كلية العلاج الطبيعي بعدد 2 منحة بنسبة خصم 50%

كلية الهندسة بعدد 15 منحة بنسبة خصم 50%، و10 منح بنسبة خصم 100%

كلية إدارة الأعمال بعدد 15 منحة دراسية

موعد وأماكن تلقي طلبات الحصول على المنح

وسيتم تلقي طلبات التقديم بالإدارة العامة لشؤون مكتب المحافظ دمياط بمكتبة مصر العامة بمدينة دمياط في موعد أقصاه 14 سبتمبر 2023.