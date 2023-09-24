«السياحة والآثار»: لا زيادة في أسعار قوائم الطعام بالمطاعم السياحية حاليا

كشف علي حسن، مدير عام الرقابة والتفتيش على المطاعم والمنشآت السياحية بوزارة السياحة والآثار، أن أسعار الوجبات الغذائية بالمطاعم السياحية «مستقرة» حاليا، لافتا إلى أن أكثر من 95% من المطاعم لم تتقدم خلال الشهرين الماضيين بطلبات لوزارة السياحة والآثار لتعديل أسعار قوائم الطعام بها، مرجعا ذلك إلى عدم وجود زيادات كبيرة في أسعار الخامات المستخدمة في تصنيع المواد الغذائية والمشروبات.

أغلب المطاعم حريصة على عدم رفع الأسعار

وأضاف مدير عام الرقابة والتفتيش على المطاعم والمنشآت السياحية بوزارة السياحة والآثار لـ«الوطن»، أن غالبية المطاعم السياحية حريصة على عدم رفع أسعار قوائم الطعام بها، وذلك لجذب أكبر عدد من الرواد، مشيرا إلى أن نسب الإقبال حاليا على تناول وجبتي الغداء والعشاء بالمطاعم السياحية سواء من الأجانب أو العرب أو المصريين «جيدة».

نسب الإقبال على المطاعم السياحية أعلى

وأشار حسن، إلى أن نسب إقبال الرواد على تناول الوجبات الغذائية والمشروبات بالمطاعم السياحية منذ بداية العام الجاري وحتى الآن أعلى من نظيرتها خلال العام الماضي، موضحا أن الربع الأخير من العام الجاري ستكون نسب إشغال المنشآت والمطاعم السياحية به «معقول»، وذلك وفقا لمعدلات الحجوزات الحالية والمستقبلية.