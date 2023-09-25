رئيس هيئة الاستثمار: مشروعات البنية التحتية جذبت الاستثمارات لمصر

أكد الدكتور حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أهمية مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في افتتاح النسخة الثامنة لاجتماعات مجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

ملف الاستثمار في مصر يشهد طفرة كبيرة

وقال حسام هيبة، في تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج «من مصر» المذاع على شاشة سي بي سي، إن ملف الاستثمار في مصر يشهد طفرة كبيرة، خاصة مع بدء الإصلاح الاقتصادي، وتنفيذ مشروعات البنية التحتية، باعتبارها عامل جذب للاستثمارات.

إنشاء طرق وتوفير المرافق تسبب في طفرة كبيرة

وواصل حسام هيبة: «أي مشروع بحاجة لطرق ومياه وكهرباء وغاز، وتصدير واستيراد، مصر بدأت تلك المرحلة مبكرًا وأحدثت طفرة كبيرة، في ظل مشروعات البنية التحتية الكبيرة، والتي أصبحت مسار إعجاب، ودفعت الكثيرون للتفكير في دراسة مشاريع مختلفة بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا عبر مصر، والدخول بها لما تتمتع به مصر من بنية تحتية وطرق وموانيء ومطارات، وكهرباء متوفرة في الصناعات المختلفة».