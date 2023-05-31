رئيس الهيئة العامة للاستثمار: سنطلق منصة رقمية لخدمة المستفيدين

قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إن هناك إعادة ترتيب للأوراق في الاقتصاديات المختلفة، وبالرغم من وجود انخفاض نسبي في الاستثمار الأجنبي العالمي، إلا أنه زاد في مصر خلال العامين الماضيين، ومقارنة بالعام الماضي والحالي ارتفع بنسبة 70%.

زيادة الاستثمارات الأجنبية

وأضاف «هيبة»، خلال لقاء عبر برنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أنه في الربعين الأولين من العام المالي الحالي حدثت زيادة في الاستثمارات الأجنبية مقارنة بالفترة نفسها عن العام الماضي، حيث كان يبلغ 3.5 مليار دولار بينما وصل حاليا إلى 7 مليارات دولار، وهذا صافي التدفقات.

وأشار إلى أن هناك دولاً حدث بها تدفقات في الاستثمارات الأجنبية مثل الهند ومصر ودول عربية شقيقة، وبالتالي يجري إعادة ترتيب للأسواق العالمية بشكل عام، ما يعد فرصًا كبيرة للغاية يمكن أن تستفيد منها مصر، وهذا هو الهدف حاليًا.

إعادة صياغة منظومة الاستثمار

ولفت أن المنظومة الاستثمارية في مصر يعاد صياغتها بشكل واضح، والـ22 قراراً من المجلس الأعلى للاستثمار إحدى الخطوات لإعادة هيكلة منظومة الاستثمار في مصر، متابعا: «نعمل على إطلاق منصة رقمية لتقديم خدمات للمستثمرين وانتهينا من إنجاز 95% منها حتى الآن».