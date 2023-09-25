رئيس البرلمان العربي يعزي مملكة البحرين في شهداء الوطن من قوة دفاع البحرين

أعرب عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي عن خالص تعازيه وصادق مواساته للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وللقيادة العامة لقوة دفاع البحرين ولشعب المملكة في استشهاد ضابط وفرد وعدد من الجرحى من قوة الواجب التابعة لقوة دفاع البحرين، خلال تأديتهم للواجب الوطني المقدس بالدفاع عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية، ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل في عمل إرهابي غادر حيث قام الحوثيين بإرسال طائرات مسيرة هجومية على مواقع قوة الواجب البحرينية المرابطة في الحد الجنوبي على أرض المملكة العربية السعودية.

وأكد العسومي تضامن البرلمان العربي الكامل مع مملكة البحرين قيادة وحكومة وشعبا في هذا المصاب الجلل، مطالبا المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتحرك العاجل لوقف ما تقوم به ميليشيا الإرهابي الحوثي الغادر، منبها إلى خطورة عودة ميليشيات الحوثي للعمليات الإرهابية الغادرة، ومشددا على ضرورة التزامها الكامل بتوقف العمليات العسكرية واحترام دماء الأبرياء التي تسيل دون سبب سواء من المدنيين والعسكريين.

ونعى رئيس البرلمان العربي الشهداء الأبرار سائلا المولى العلي القدير أن يرحم شهداء الوطن ويتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والأبرار ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، ويمن على المصابين والجرحى بالشفاء العاجل.