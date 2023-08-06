«البرلمان العربي» يعزي المغرب في ضحايا حادث انقلاب حافلة بمدينة دمنات

قدم عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، خالص التعازي وصادق المواساة لجلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، وحكومة وبرلمان وشعب المغرب، في ضحايا حادث السير، الذي وقع إثر انقلاب سيارة للنقل المزدوج بإحدى المنعطفات، التي كانت تقل عددًا من الأشخاص المتجهين إلى السوق الأسبوعية بمدينة دمنات المغربية.

تضامن مع المملكة المغربية

وأكد العسومي، بحسب بيان أصدره البرلمان العربي، مساء اليوم الأحد، تضامن البرلمان العربي مع المملكة المغربية في هذا الحادث الأليم، داعيًا الله أن يرحم الضحايا ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.