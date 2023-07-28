عضو البرلمان العربي: نطالب الأمم المتحدة بممارسة دورها في حماية المسجد الأقصى

أدان النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن وعضو البرلمان العربي اقتحام المستوطنين الإسرائيليين بأعداد كبيرة للمسجد الأقصى المبارك بقيادة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير تحت حراسة وحماية قوات الاحتلال.

اقتحام المسجد الأقصى

وقال «نصير» إن استمرار اقتحام المستوطنين والحكومة الإسرائيلية للمسجد الأقصى يتنافى تمامًا مع المعاهدات الدولية لحماية المقدسات الدينية ودور العبادة.

واعتبر أن اقتحام المسجد الأقصى تصرفًا بربريًا وهمجيًا يزيد من تفاقم الأمور ووتيرة التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ما يؤثر على السلم والأمن الدوليين.

مبادئ حقوق الإنسان

وجدد اللواء طارق نصير دعوته للأمم المتحدة من خلال آلياتها المختلفة بأن تمارس دورها في حماية المقدسات الدينية والشعب الفلسطيني لأن ما يحدث يتعارض تماما ويتنافى مع المبادئ الخاصة بـ حقوق الإنسان.

ودعا كافة أحرار العالم إلى أدانه هذا العمل الذي لا يتفق مع كافة المعاهدات الدولية والشرائع السماوية.