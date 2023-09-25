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هيئة الاستثمار: 8 مليارات دولار صافي التدفقات الأجنبية بالربع الثالث من 2022-2023

كتب:

حسن سمير
10:52 م | الإثنين 25 سبتمبر 2023
حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار المصرية

حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار المصرية

أكد حسام هيبة، رئيس هيئة الاستثمار المصرية، أهمية انعقاد مؤتمر البنك الآسيوي للاستثمار في مصر للمرة الأولى خارج قارة آسيا، ليقام في مصر في القارة الأفريقية، قائلًا إن انعقاد مؤتمر البنك الآسيوي في مصر يعكس أهمية مصر كدولة مؤسسة للبنك، وهو أول اجتماع يعقد بعد جائحة كورونا، بشكل فعلي.

نجاح الدولة المصرية في تحديث مرافقها

وأضاف هيبة، خلال لقائه ببرنامج «المراقب» عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، على هامش فعاليات مؤتمر البنك الآسيوي للاستثمار، أن الجلسة الافتتاحية وكلمة الرئيس السيسي يعكس مدى التزام مصر بالتعاون الكبير ما بين مصر والبنك الآسيوي، لافتا إلى أن مصر بدأت في تطوير بنيتها التحتية منذ نحو 7 سنوات.

العالم كله يشهد مدى نجاح الدولة المصرية

وأوضح أن العالم كله يشهد مدى نجاح الدولة المصرية في إقامة وتحديث مرافقها، بحيث تكون منطقة جاذبة للاستثمار سواء في مجال البنية التحتية أو في المشروعات المباشرة، لافتًا إلى أن صافي التدفقات الأجنبية خلال الربع الثالث من 2022-2023 بلغت 8 مليارات دولار.

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