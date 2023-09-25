مقرر أولويات الاستثمار بالحوار الوطني: المشروعات القومية كلمة السر في صمود الاقتصاد

قال الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تسليط الأضواء على المشروعات القومية طوال 24 ساعة كان حلما كبيرا للمشتغلين في مجال حقوق الإنسان بمصر، كما أنه أمر يعبر عن الثقة التي يتمتع بها الإعلام المصري، وأنه لديه بيانات ضخمة يمكنه توصيلها للناس على مدار الساعة.

المشروعات القومية

وأضاف محسب، خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، على قناة «إكسترا نيوز»، أن المشروعات القومية هي كلمة السر الوحيدة لصمود المواطن المصري والاقتصاد المصري على حد سواء أمام الأزمة الاقتصادية العالمية، موضحًا أن العالم تجمد في فترة كورونا لمدة عامين دون أي دخل أو انفاق على مشروعات، لكن مصر استمرت في مشروعاتها.

هدف القيادة السياسية خلال الأزمة

وتابع: «هدف القيادة السياسية كان واضحا وهو احترام المواطن، والرئيس السيسي احترم المواطن على نحو دقيق، وهو ما جعل المشروعات مرتبطة بتحسين حال المواطن، فالرئيس السيسي يشعر بالحالة التي وصل إليها المواطن في الكفور والنجوع، كما أهمل صعيد مصر لسنوات طويلة، وأهملت سيناء على مدار عقود، ولكن، شهدت السنوات الماضية إنفاق المليارات».