«س و ج».. كل ما تريد معرفته عن الانتخابات الرئاسية المصرية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في المؤتمر الصحفي، اليوم، عن تفاصيل الانتخابات الرئاسية 2023-2024، وإعلان بدء قبول الترشح لرئاسة الجمهورية.

وأسرع المواطنون لتحرير تأييدات للمرشحين، لكن هناك العديد من الأسئلة التي تدور في ذهن العديد عن الانتخابات، تستعرضها «الوطن» على هيئة سؤال وجواب في السطور التالية:

ما هي شروط الترشح لرئاسة الجمهورية وفقًا للدستور والقانون؟

- أن يكون مصريًا من أبوين مصريين.

- ألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى أو أي من والديه أو زوجته.

- عدم التورط في الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة.

- أن يكون حاصلًا على مؤهل عالي.

- أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

- ألا يكون حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان رُد إليه اعتباره.

- أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي منها قانونًا.

- ألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 40 سنة ميلادية.

- ألا يكون مصابا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.

- ويُشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشح 20 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب.

- أو يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل وبحد أدنى 1000 مؤيد من كل محافظة منها، وفي جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مرشح.

ما هي المستندات المطلوبة للترشح؟

- النماذج الخاصة بتزكية أو تأييد طالب الترشح.

- شهادة ميلاد طالب الترشح أو مستخرج رسمي منها.

- صورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه.

- إقرار طالب الترشح بأنه مصري من أبوين مصريين، وبأنه لم يحمل هو أو أي من والديه أو زوجة جنسية دولة أخرى.

- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

- شهادة تفيد بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها طبقًا للقانون.

- إقرار الذمة المالية المنصوص عليه في القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع.

- التقرير الطبي الصادر عن الجهة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات بنتيجة الكشف الطبي على المترشح.

- إقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد إليه اعتباره.

- إيصال يفيد سداد مبلغ عشرين ألف جنيه بخزانة الهيئة الوطنية للانتخابات بصفة تأمين يرد إليه بعد إعلان نتيجة الانتخاب مخصوما منه مصاريف النشر وإزالة الملصقات الانتخابية بحسب الأحوال.

- بيان المحل المختار الذى يخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من أعمال اللجنة.

ما هي الفترة التي يتقدم فيها المرشحون بأوراقهم للهيئة الوطنية للانتخابات؟

تتلقى الهيئة الوطنية للانتخابات طلبات الترشح لمدة 10 أيام بدءًا من يوم 5 أكتوبر وحتى يوم 14 أكتوبر، بينما مواعيد تلقى الطلبات من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً عدا اليوم الأخير فيكون تلقى الطلبات حتى الساعة الثانية ظهرًا.

متى يتم إعلان القائمة المبدئية لأسماء المترشحين؟

يوم 16 و17 أكتوبر هو يوم الإعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء المرشحين وإعداد المزكين أو المؤيدين لكل منهم، وذلك في الجريدة الرسمية.

ما هو آخر موعد لسحب طلبات الترشح؟

يوم 8 نوفمبر.

متى تعلن القائمة النهائية للمرشحين؟

يوم 9 نوفمبر هو يوم إعلان القائمة النهائية للمترشحين ورموزهم الانتخابية.

متى تتلقى الهيئة الوطنية اعتراضات المرشحين؟ ومتى تفصل فيها؟

حدد الهيئة الوطنية للانتخابات يومي 17 و18 أكتوبر لتلقى اعتراضات المرشحين، ومدة فحص طلبات الترشح والفصل فى الاعتراضات اعتبارًا من 19 إلى 21 اكتوبر وإخطار المترشح المستبعد بقرار الاستبعاد وأسبابه يوم 22 أكتوبر، يومي 23 و24 اكتوبر لتلقى تظلمات المترشحين وفحصها، والبت فى التظلمات والإخطار بها خلال يومين اعتبارًا من 26 أكتوبر.

هل قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات قابلة للطعن؟

قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات قابلة للطعن، حيث حددت الهيئة يوم 27 و28 أكتوبر لتقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا، وبداية من يوم 29 أكتوبر وحتى يوم 7 نوفمبر للفصل فى الطعون ونشرها فى الجريدة الرسمية على نفقة الخاسر.

- متى تبدأ الدعاية الانتخابية؟ ومتى تنتهى؟

تبدأ الدعاية الانتخابية اعتبارًا من يوم 9 نوفمبر، وتنتهي يوم 8 ديسمبر.

موعد الانتخابات الرئاسية خارج وداخل مصر؟

حددت الهيئة 3 أيام للاقتراع المصريين بالخارج، ويبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة خلال أيام 1 و2 و3 ديسمبر، وأيام 10 و11 و12 ديسمبر المصريين في الداخل.

متى تكون إعلان نتيجة الجولة الأولى؟

يوم 18 ديسمبر.