«بنداري»: مكاتب تأييدات مرشحي الرئاسة بدأت في استقبال المواطنين اليوم

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنَّه سيجري بدء تلقي الطعون من المرشحين فور إعلان القائمة المبدئية للمرشحين لانتخابات الرئاسة، ويغلق باب تلقيها مع إعلان القائمة النهائية للمرشحين.

بنداري: تلقي المكاتب المختصة بالتأييدات المواطنين من اليوم

أضاف «بنداري» خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء dmc»، المُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّه بدءا من اليوم، ومع الإعلان عن الجدول الزمني لـ انتخابات الرئاسة ودعوة الناخبين، تلقت المكاتب المختصة بإجراء التأييدات المواطنين بالفعل، وهذه المكاتب منها مكاتب الشهر العقاري المُجهزة بضوابط مثل الربط الشبكي أو الإلكتروني بكافة المكاتب المعنية الأخرى والمتصلة بالهيئة الوطنية للانتخابات للاطلاع على كل الإجراءات ضماناً لسلامة الإجراءات.

رقابة فعالة للهيئة الوطنية للانتخابات على إجراءات الترشح

تابع مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنَّه لضمان الوقوف عند نقطة متساوية من كل الأطراف أو المرشحين، تحرص الهيئة على تطبيق هذه الإجراءات، لضمان سلامة ونزاهة العملية الانتخابية، وكل إجراء متعلق بعمل انتخابي تحت بصر الهيئة الوطنية للانتخابات.