كيف يمكنني تغيير لجنتي الانتخابية؟.. الهيئة الوطنية للانتخابات توضح

رغبة في تسهيل عملية تصويت المواطنين في الانتخابات الرئاسية 2024، أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات، وفقًا لقانون الانتخابات، التقدم بطلب تغيير اللجنة الانتخابية في حالة بُعد اللجنة الانتخابية عن المقر السكني، والتي تعتبر من أبرز المشاكل التي تواجه بعض الناخبين.

خطوات تعديل المركز الانتخابي

وفى حالة رغبة المواطن في تعديل مركزه الانتخابي وفقًا للقرب من محل السكن، عليه اتباع هذه الخطوات:

1. دخول الناخب على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات من هنا.

2. اختيار طلب تغيير المركز الانتخابي من القائمة على يسار الموقع.

3. كتابة الرقم القومي في الخانة المحددة، ثم الضغط على ابدأ الطلب.

4. إدخال جميع البيانات المطلوبة في نموذج الاستمارة الموجود على الموقع.

5. اختيار 3 مراكز انتخابية من حيث الأقرب لمحل سكن المواطن.

6. الضغط على إرسال بعد الانتهاء من ملء البيانات.