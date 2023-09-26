مواعيد انتظام المدارس أول 3 أيام بالعام الدراسي الجديد ببورسعيد

أعلنت محافظة بورسعيد، عن مواعيد انتظام المدارس بالمحافظة في الأيام الثلاثة الأولى فقط، وذلك وفقا لجدول تم تحديده من قبل مديرية التربية والتعليم ببورسعيد.

وأوضحت محافظة بورسعيد، أن مواعيد انتظام المدارس في أول 3 أيام بالعام الدراسي الجديد ببورسعيد.

واستعرضت أن الدراسة تبدأ تدريجيا من يوم الأحد بانتظام مرحلة رياض الأطفال المستوى الأول والثاني والصف الأول الابتدائي والأول الإعدادي والأول الثانوي.

بينما يوم الاثنين ينتظم طلاب يوم الأحد مع الصف الثاني والثالث الابتدائي والصف الثاني الاعدادي والثاني الثانوي.

ويوم الثلاثاء ينتظم صفوف يومي الأحد والإثنين مع الصف الرابع والخامس والسادس الإبتدائي والثالث الإعدادي والثالث الثانوي، ويوما الأربعاء والخميس تنتظم جميع الصفوف في الدراسة.

والأسبوع الثانى تنتظم كل الصفوف مع بعضها ابتداء من يوم الأحد.

جدول المراحل الدراسية ببورسعيد

وتتضمن جدول المراحل الدراسية بمحافظة بورسعيد الآتي:

يوم الأحد: «رياض أطفال مستوى أول - ثان ، الصف الأول الإبتدائي ، الصف الأول الإعدادى ، الصف الأول الثانوى»يوم الاثنين «رياض أطفال مستوى أول - ثان ، الصف الأول الإبتدائي ، الصف الأول الإعدادى ، الصف الأول الثانوى ،الصف الثانى الابتدائي ، الصف الثالث الابتدائي ، الصف الثانى الاعدادى ، الصف الثانى الثانوى»

يوم الثلاثاء «رياض أطفال مستوى أول - ثان ، الصف الأول الإبتدائي ، الصف الأول الإعدادى ، الصف الأول الثانوى ،الصف الثانى الابتدائي ، الصف الثالث الابتدائي ، الصف الثانى الاعدادى ، الصف الثانى الثانوى ، الصف الرابع الابتدائي ، الصف الخامس الابتدائي ، الصف السادس الابتدائي ، الصف الثالث الاعدادى ، الصف الثالث الثانوى»

انتظام حضور الطلاب

وأكدت مديرية التربية والتعليم ببورسعيد برئاسة الدكتورة هالة عبد السلام وكيل المديرية علي حضور الطلاب اليومي ابتداء من يوم الثلاثاء 3 أكتوبر القادم بعد ذلك لكافة الطلاب يوميا وأشارت إلى أن التقسيم يأتي في إطار إستقبال الأطفال في بدايات المراحل وتعارفهم علي المدرسة بهدوء علي أن تنتظم كافة الصفوف يوميا ابتداء من بدء الدراسة بالدخول تدريجيا وتمني تعليم بورسعيد عام دراسي سعيد على الطلاب