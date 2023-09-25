أطلق حزب الشعب الجمهوري يطلق مبادرة «ازرع شجرة» في بورسعيد، وذلك خلال فعاليات ثاني معسكراته الشبابية لإعداد القادة، ضمن قطار المعسكرات، برئاسة نشأت حتة أمين الأمانة والنائبة إيلاريا سمير والمهندس عمرو عويضة، الأمناء المساعدين للأمانة .

حزب الشعب الجمهوري بمحافظة بورسعيد

حضر الاحتفالية كل من اللواء محمد صلاح أبو هميلة، الأمين العام للحزب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، والعميد أحمد الألفي الأمين العام المساعد لشؤون التنظيم والعضوية أمين تنظيم الحزب، والنائبة أمل عصفور عضو مجلس النواب، والسيد عمرو الشافعي أمين محافظة بورسعيد، والسيد عمرو عويضه أمين مساعد أمانة الشباب المركزية، بالإضافة إلى عدد من قيادات الحزب بمحافظة بورسعيد.

بدأت الاحتفالية بمشاركة قيادات الحزب في زراعة إحدى الأشجار داخل مقر إقامة المعسكر، وجرى تسليط الضوء على المواهب العظيمة التي يمتلكها الأطفال من ذوي الهمم، وذلك من خلال مشاركتهم في هذا اليوم وتقديم فقرة استعراضية، أعقبها فقرة شعرية، بالإضافة إلى تبادل الهدايا بين قيادات الحزب والأطفال من ذوي الهمم.

حزب الشعب الجمهوري

من جانبه توجه اللواء محمد صلاح أبو هميلة، بالشكر إلى جميع الشباب المشارك في المعسكر، مؤكدا أن الحزب دائما ما يسعى إلى تثقيف وتطوير قدرات الشباب، مشيرا إلى أن هذه المعسكرات تكون دائمًا مفيدة للشباب، لاسيما أنها تفتح لهم أبواب الفكر، وإذا لم يهتم أي حزب بالشباب فلن يكون له مستقبل.

وفي سياق متصل، أعرب العميد أحمد الألفي، عن مدى سعادته بالتطور والإبداع الذي وصل إليه الشباب داخل الحزب، مؤكدًا على دعمه الكامل لجميع شباب الحزب من أجل وضعهم في الصفوف الأولى، وذلك من خلال تثقيفهم وتنمية مهاراتهم ليكونوا خير قادة.

وعن مشاركة أصحاب ذوي الهمم بالمعسكر الثاني للحزب، أكد إشراك أصحاب ذوي الهمم في جميع الفعاليات والأنشطة الاجتماعية التي تتم داخل كل محافظة، لافتًا إلى أن هذا القرار سيتم تطبيقه من اليوم ولن يتم اعتماد أي عمل من قبل أمناء المحافظات دون إعطاء ذوي الهمم حقهم من خلال إشراكهم في الفعاليات والأنشطة التي يتم القيام بها.

على الجانب الآخر، أكد المهندس عمرو عويضة، أن الحزب سوف يستكمل باقي معسكراته التي تجرى تحت شعار «شباب اليوم..قادة الغد»، مشيرا إلى دعم الحزب الكامل وتأييده لفكرة المعسكرات، حتى يتثنى لكل شخص أن يكون له دور، بالإضافة إلى مشاركة الشباب بعضهم البعض وتنافسهم من أجل الخروج بأفكار جديدة.