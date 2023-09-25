خبير مصرفي: استضافة مصر للاجتماعات تعكس ثِقلها الإقليمي والدولي

قال وليد عادل، الخبير المصرفى، إنّ استضافة مصر اجتماعات البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، تعكس الدور المهم الذى تلعبه فى تعزيز التعاون والتواصل بين البنك والدول الأعضاء فى المنطقة، وتعتبر فرصة لدفع التعاون المباشر بين البنك والحكومة.

ما الهدف الرئيسى من البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية؟

- يُعد البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية مؤسسة مالية دولية بدأت نشاطها فى عام 2016 بمبادرة من الصين، وبمشاركة عدد من الدول حول العالم، ويستهدف البنك تعزيز التنمية المستدامة فى منطقة آسيا من خلال تمويل ودعم مشروعات البنية التحتية من خلال توفير التمويل للمشروعات ذات الجودة العالية والمستدامة، مثل الطرق والسكك الحديدية والموانئ والطاقة المتجدّدة والمياه والتكنولوجيا والاتصالات.

ما المشروعات التى يمولها البنك؟

- من بين المشروعات التى يمولها البنك مشروعات الطاقة المتجدّدة، حيث تم تمويل عدة مشروعات لتوليد الطاقة المتجدّدة فى مصر بمساهمة من البنك الآسيوى، مثل مشروعات الطاقة الشمسية والرياح التى تهدف إلى زيادة إنتاج الكهرباء المتجدّدة وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، فضلاً عن تطوير البنية التحتية، حيث يعمل البنك الآسيوى على تمويل مشروعاتها فى مصر، مثل تطوير الطرق وتوسيع الموانئ وتطوير القطارات السريعة لدعم النمو الاقتصادى وتسهيل التجارة والاستثمار، حيث يمكن للبنك الآسيوى أيضاً أن يسهم فى تعزيز القطاع المالى فى مصر، من خلال توفير التمويل والضمانات والمشورة الفنية للبنوك والمؤسسات المالية المحلية، حيث يساعد ذلك فى تعزيز الاستقرار المالى وتمكين الشركات والمستثمرين من الحصول على التمويل اللازم لتنمية مشروعاتها.

ما فوائد استضافة مصر لاجتماعات البنك؟

- تستضيف مصر حالياً اجتماع البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية (AIIB) فى القاهرة خلال الفترة من 25 - 26 سبتمبر الحالى، وهو المكتب الإقليمى الذى يغطى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعد استضافة مصر للمكتب الإقليمى انعكاساً للدور المهم الذى تلعبه فى تعزيز التعاون والتواصل بين البنك والدول الأعضاء فى المنطقة، كما تمنح استضافة مصر للبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، فرصاً للتعاون المباشر بين البنك والحكومة المصرية، بما فى ذلك وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات المعنية الأخرى، ويتيح ذلك لمصر أن تلعب دوراً فاعلاً فى توجيه الاستثمارات وتحديد الأولويات التنموية فى البلاد.

شركاء التنمية

البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية ليس الجهة الوحيدة المسئولة عن دعم الاقتصاد المصرى، ولكنه يشكل جزءاً من الجهود المبذولة لتعزيز التنمية الاقتصادية فى البلاد، وبالتعاون مع الحكومة المصرية والجهات المعنية الأخرى، حيث يمكن للبنك الآسيوى أن يسهم فى تعزيز البنية التحتية وتعزيز الاستثمار وتحسين الظروف الاقتصادية فى مصر.