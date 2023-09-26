إطلاق «تجلي مولد الهادي» احتفالا بمولد النبي بمركز شباب السادات في بنها

شهد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، والدكتور صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف، وأحمد شعلان، رئيس مجلس إدارة مركز شباب السادات بالحرس الوطني اليوم، احتفالية المديرية بالمولد النبوي الشريف، المقامة بمركز شباب السادات بإدارة بنها، ضمن فعاليات مبادرة «تجلي مولد الهادي» للعام الثاني على التوالي في حضور القيادات والشخصيات في المدينة.

جاء ذلك بحضور اللواء مجدي سيف عضو مجلس النواب، وياسر فريد، مدير عام الثقافة بالقليوبية والمحاسب محمد مرعي، رئيس مجلس مدينة بنها ، أحمد شعلان رجل الإعمال ببنها، ورئيس مجلس إدارة مركز شباب السادات بالحرس الوطني والدكتور محمد عبد المؤمن، وكيل المديرية للرياضة، والدكتور وليد فرماوي، وكيل المديرية للشباب، وأحمد يحيى، مدير إدارة شباب بنها، ورؤساء مجالس الإدارات بمراكز شباب بنها.

إنشاد ديني لفريق الموسيقى بقصر الثقافة

يتضمن الحفل تلاوة لآيات من القرآن الكريم، وكلمة وكيل وزارة الشباب والرياضة، ووكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أعقبها فقرات من إنشاد ديني لفريق الموسيقى بقصر الثقافة ببنها وغناء فردي وجماعي، فقرة إلقاء الشعر والابتهالات واختتم الحفل بصوت المايسترو حسن إبراهيم مايسترو الإنشاد الديني بقصر ثقافة ببنها.

الخدمات والأنشطة التى تتيحها وتقدمها مراكز الشباب

وأوضح أحمد شعلان، رئيس مجلس إدارة مركز شباب السادات بالحرس الوطني في بنها، أن فعاليات الاحتفالية جاءت ضمن «تجلي مولد الهادي» حيث تم تنفيذ المبادرة بالشكل اللائق، ودعوة أكبر عدد من المشاركين للاستفادة من الخدمات والأنشطة التي تتيحها وتقدمها مراكز الشباب على مستوى المحافظة.

وأكد وكيل وزارة الشباب على أهمية المبادرة وإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف، ومشاركة النشء والشباب في الاحتفال بالمناسبات الدينية والقومية، واكتشاف المواهب الفنية، تأكيدا على تنمية وعي الجيل الجديد من النشء والشباب بالقضايا الدينية والوطنية والسياسية.

وأضاف الصبروط أن توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الشباب بالتأكيد على تقديم المبادرات والبرامج التثقيفية والدينية، التي تهدف لغرس القيم الدينية، وأيضا المشاركة والتعاون مع كافة مؤسسات وهيئات الدولة للسير على النهج العام في تحقيق مستقبل أفضل لشباب واعٍ ومثقف بقضايا مجتمعه المختلفة.

تأتي احتفالات مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية على مستوى الإدارات الفرعية بعد أن تم تدشين المبادرة بالأمس من قاعة الاجتماعات بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، بالتعاون مع مديرية الأوقاف، التي تهدف إلى دعم وإظهار المواهب الفنية في مجال الإنشاد الديني، وإحياء ذكرى مولد المصطفى وزيادة الوعي الديني لدى النشء والشباب، كما أنها تنفذ من مراكز شباب المحافظة طبقا للخطة الموحدة، وذلك من خلال ندوات دينية يحاضرها شيوخ من الأزهر والأوقاف، ومسابقات دينية للطلائع والشباب مع توزيع الجوائز على الفائزين، وتسجيل فيديوهات من الأناشيد والتواشيح والابتهالات الدينية في مدح الرسول صل الله وعليه وسلم.

السيرة العطرة للرسول الكريم

تناول فضيلة الشيخ صفوت، موجها حديثه للحضور حول السيرة العطرة للرسول الكريم، والتحلي بأخلاق الرسول الكريم وخصاله، مؤكدا أن مكارم الأخلاق من أهم العوامل لصلاح المجتمعات والشعوب، واستدل على ذلك بكثير من مواقف في حياة الرسول، والآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تعزز القيم الإنسانية والأخلاق الحميدة التي تعزز قيم القيادة والمسؤولية والرحمة والتعاون والسلام.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف، أن الهدف من إحياء المناسبات الدينية هو العبرة والاقتداء وزيادة الوعي الديني لدى النشء والشباب.