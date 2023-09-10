شباب القليوبية: خطة لإطلاق الموسم الخامس من أنشطة شبابية

اجتمع الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، وترافقه الدكتورة سارة محمد إبراهيم معاون المدير العام للشباب ومسؤول الفريق بالمديرية مع منسق ورؤساء اللجان التنظيمية وأعضاء فريق شباب يدير شباب بقيادة همس أحمد منسق عام الفريق المحافظة، وذلك استعدادا لانطلاق خطة عمل الفريق بالقليوبية للموسم الخامس على التوالي، من قاعة الاجتماعات بالمديرية.

أهمية دور الشباب والروح الجديدة في إبراز الفعاليات والأنشطة المختلفة

وأشاد الصبروط بنشاط الفريق في المواسم السابقة، مؤكدا أهمية دور الشباب والروح الجديدة في إبراز الفعاليات والأنشطة المختلفة بالمحافظة بالشكل اللائق فنيا وتنظيما، كما أكد على دعمه الكامل للشباب وتقديم كل المساعدات للفريق ليقدم موسما جيدا يليق بمستوى محافظة القليوبية، وتحقيق أهداف ملموسة على أرض الواقع تحسب لفريق العمل الموسم الخامس.

الأحداث والفعاليات المتتالية لمديرية الشباب والرياضة

تحدث الصبروط للشباب عن الأحداث والفعاليات المتتالية لمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية خلال الفترة المقبلة، مع ضرورة تواجد أعضاء الفريق فى تنظيم الفاعليات و الحضور لإثبات الذات و كيان الفريق الجديد ، كما أعطى لها مجموعة من النصائح الداعمة ونقل التجارب لتزيد من خبراتهم ، و تقديرهم للمواقف التى تمر عليهم فى الواقع

و أضاف الصبروط أيضا فى حديثه عن الإنجازات التي تحققت في خلال ال10 أعوام الماضية على مستوى الدولة المصرية و فتح آفاق جديدة لمواكبة التطورات العلمية الحديثة على مستوى العالم ، و تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 فى التنمية المستدامة ، أما على المستوى الشباب والرياضة و الطفرة فى قطاع الشبابي و الرياضي ، التى استهدفت بناء الشخصية المصرية من النشء والشباب و تنمية الوعى لديه وذلك بصورة جديدة تحققت فى قرى "حياة كريمة" و توفير أماكن مستحدثة للممارسة الأنشطة الرياضية و الثقافية و الإجتماعية.

واستكمل الصبروط أيضا التقدم الهائل و الكبير فى بطولات الألعاب الفردية على المستوى المحلى و العربى و الدولى ، والذى يأتى من رؤية واعية و منظمة بأساس علمية حديثة من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، فى وضع خطط التنظيم و الاشتراك فيها ، فهو داعم الرياضيين فى جميع المحافل .