«شباب ورياضة القليوبية» تنظم ندوة عن «المواطنة» بمشاركة 50 شخصا

نظمت إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، أمس، البرنامج الأول للتعليم المدني الموحد «المواطنة والتنشئة السياسية»، بالتعاون مع الإدارة المركزية للتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة، بمشاركة 50 شابا وطليعا من برلمان القليوبية بقاعة الإجتماعات بالمديرية.

تعريف المواطنة

وأدار اللقاء، الدكتور وائل علي باحث قانوني بمجلس النواب، وتحدث عن تعريف المواطنة، فهي تعني الفرد الذي يتمتع بعضوية بلد ما، ويستحق بذلك ما ترتبه تلك العضوية من امتيازات، وفي معناها السياسي، تشير إلى الحقوق التي تكفلها الدولة لمن يحمل جنسيتها والالتزامات التي تفرضها عليه، أو قد تعني مشاركة الفرد في أمور وطنه وما يشعره بالانتماء إليه.

اكتساب قيم وثقافة المجتمع

وتتطرق الحديث عن التنشئة السياسية بشكل عام من حيث تعريفها، فهي عملية تفاعلية يتم من خلالها اكتساب قيم وثقافة المجتمع، وهي تدريجية ومستمدة من التجارب والخبرات التي تحدث منذ مرحلة الطفولة ومستمرة لا تتوقف عند حد معين وتنتقل من جيل لآخر، ومعها تتشكل شخصية الفرد ويكتسب لغته وسلوكه، ومن ثم فهي عملية اكتساب المعارف والمهارات اللازمة لاستيعاب واقع المجتمع وأهدافه وقيمه وتعزيز روح الانتماء والولاء للوطن والقيادة .

وأكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أنّ التنشئة السياسية، ليست قالبا جاهزا للتطبيق في كل المجتمعات، بل يتحدد شكلها وأليات تطبيقها وفق خصوصيهة كل مجتمع وتاريخه، وأنّ التنشئة السليمة تبدأ من الطفل.

تأتي فعاليات البرنامج، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، وتحت إشراف الدكتور وليد الفرماوي وكيل المديرية للشباب، والدكتور ناصر السيد مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية.